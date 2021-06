Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100, Aix-en-Provence Bienvenue dans mon jardin au naturel Lou Grillet Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

Bienvenue dans mon jardin au naturel Lou Grillet
Jardin partagé Lou Grillet Boulevard Président Kennedy
Aix-en-Provence

Gérés et animés par le CPIE du Pays d'Aix pour accompagner les jardiniers dans leurs pratiques, proposer de nouvelles activités aux habitants et en lien avec les acteurs du quartier, ces jardins sont aujourd'hui cultivés par des familles du quartier. Autoproduction, lien social et écocitoyenneté sont les maîtres mots de ces nouveaux espaces en pied d'immeubles.

Catégories d'évènement: 13100, Aix-en-Provence