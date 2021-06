Bienvenue dans mon jardin au naturel – Les croqueurs de pommes Aix-en-Provence, 12 juin 2021-12 juin 2021, Aix-en-Provence.

Bienvenue dans mon jardin au naturel – Verger conservatoire des Croqueurs de pommes 2021-06-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-12 16:00:00 16:00:00 Puyricard 1820 chemin du Grand Saint-Jean

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le verger comprend aujourd’hui plus de 500 arbres de 14 espèces différentes dont 430 à pépins et une centaine à coques ou noyaux et 60 variétés de vignes.

Caractéristiques



Visite guidée des vergers : 1h30 (inscription à bernard-deidier@hotmail.fr) Démonstration taille et greffe d’arbres fruitiers

Chiens tenus en laisse acceptés

La section PACA des Croqueurs de pommes a été fondée en 1992 par une poignée de passionnés de la défense du patrimoine arboricole méridional sous l’impulsion de Louis Monguilan, ancien résistant, déporté

