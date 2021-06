Germigny-des-pres Le Mesnil Germigny-des-Prés « Bienvenue dans mon jardin au naturel » Le Mesnil Germigny-des-pres Catégorie d’évènement: Germigny-des-Prés

le dimanche 13 juin à Le Mesnil

– par l’Oasis du Dragon – Découverte de ce refuge de la biodiversité et des jardins potagers en permaculture – Récupérateurs d’eau de pluie et puisards – Parcours fléché et documenté avec quizz – Exposition photos et dessins d’enfants « Bienvenue dans mon jardin au naturel » Le Mesnil 86 Chemin de la Plage, Germigny-des-pres Germigny-des-pres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T12:30:00;2021-06-13T14:00:00 2021-06-13T18:00:00

