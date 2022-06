Bienvenue dans mon jardin au naturel « Le jardin du Tard » Saint-Léonard-de-Noblat, 11 juin 2022, Saint-Léonard-de-Noblat.

Bienvenue dans mon jardin au naturel « Le jardin du Tard » 16 Rue Alexandre Guillon Saint-Léonard-de-Noblat

2022-06-11 – 2022-06-11

16 Rue Alexandre Guillon 23000 Saint-Léonard-de-Noblat

Rdv à 11h ou à 17h au Jardin du Tard, le Chemin du Tard. Gratuit. Se garer Place du Champ de Mars, depuis cette place, accès piéton par la rue du Colonel Ledot, puis par le Chemin du Tard. Rens. : 05 55 61 95 87

Journées nationales de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » où 18 jardins de particuliers ou professionnels ouvrent leurs portes en Creuse et Haute-Vienne. Venez découvrir les techniques de jardinage au naturel et partager un moment de convivialité. Bienvenue dans mon jardin au naturel est un évènement national, proposé par le réseau des Centres Permenants d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) qui encourage les jardiniers amateurs ou professionnels à transmettre à leurs voisins leurs pratiques d’une jardinage sans pesticide ni engrais chimique.

Venez découvrir le Jardin du Tard, Chez Bernard Rouilhac et Evelyne Do Van. Ce jeune jardin en création, structuré en terrasses est situé en milieu urbain, sur une parcelle de jardins partagés (Association Potagers et Jeunes Pousses 06 17 64 07 54). Développé sur une surface de près de 1000m2, le jardin potager est un lieu d’observations et d’expérimentations. Le travail du sol y est entièrement manuel et inspiré des techniques et outils adaptés à la permaculture.

Rdv à 11h ou à 17h au Jardin du Tard, le Chemin du Tard. Gratuit. Se garer Place du Champ de Mars, depuis cette place, accès piéton par la rue du Colonel Ledot, puis par le Chemin du Tard. Rens. : 05 55 61 95 87

16 Rue Alexandre Guillon Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-06-02 par