Bienvenue dans mon jardin au naturel : le Jardin du Beau Chaillac Chaillac Catégorie d’évènement: Chaillac

Bienvenue dans mon jardin au naturel : le Jardin du Beau Chaillac, 11 juin 2022, Chaillac. Bienvenue dans mon jardin au naturel : le Jardin du Beau Le Beau Chaillac

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-12 18:00:00

Le Beau Chaillac 36310 Chaillac L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel », coordonnée par le CPIE Brenne-Berry regroupe des jardiniers du département de l’Indre. Tous ces jardins sont différents, aménagés selon la sensibilité des propriétaires mais un critère les réunit : tous sont entretenus sans produit chimique ! Venez à la rencontre de ces jardiniers passionnés afin de découvrir le temps d’un week-end leurs jardins et échanger sur leurs techniques de jardinage au naturel (plantes couvre-sol, paillage, association de plantes, prairies fleuries, massifs de vivaces…). Bien préparer, nourrir son sol et retenir l’eau dans le sol. L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel », Les jardins sont différents mais, un critère les réunit : tous sont entretenus sans pesticide ! » Mon jardin au naturel » organisées par le CPIE. Visite des jardins commentée et accompagné par les membres de l’association RELAIS. anniyo@wanadoo.fr +33 2 54 25 70 41 http://www.asso-relais.com/ L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel », coordonnée par le CPIE Brenne-Berry regroupe des jardiniers du département de l’Indre. Tous ces jardins sont différents, aménagés selon la sensibilité des propriétaires mais un critère les réunit : tous sont entretenus sans produit chimique ! Venez à la rencontre de ces jardiniers passionnés afin de découvrir le temps d’un week-end leurs jardins et échanger sur leurs techniques de jardinage au naturel (plantes couvre-sol, paillage, association de plantes, prairies fleuries, massifs de vivaces…). Bien préparer, nourrir son sol et retenir l’eau dans le sol. CPIE

Le Beau Chaillac

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Chaillac Autres Lieu Chaillac Adresse Le Beau Ville Chaillac lieuville Le Beau Chaillac

Chaillac Chaillac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaillac/

Bienvenue dans mon jardin au naturel : le Jardin du Beau Chaillac 2022-06-11 was last modified: by Bienvenue dans mon jardin au naturel : le Jardin du Beau Chaillac Chaillac 11 juin 2022

Chaillac