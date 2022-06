BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL – LE JARDIN DE MARTINE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: 55300

2022-06-12

Saint-Mihiel 55300 Ce petit jardin vit depuis toujours au naturel et, depuis 2 ans, la tondeuse n’a plus le droit de sortir des chemins : elle laisse ainsi les herbes folles et la petite faune vivre leur vie tranquillement. Tout près, un ancien terrain (assez) vague est devenu en 4 ans le « p’tit bois », un refuge pour la biodiversité du quartier. +33 3 29 87 36 65 http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/jardin.aspx?ID=214022 Saint-Mihiel

