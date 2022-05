Bienvenue dans mon jardin au naturel – Jardin partagé Lou Grillet Aix-en-Provence, 11 juin 2022, Aix-en-Provence.

2022-06-11 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-12

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Depuis leur ouverture, les jardins sont catalyseurs d’une dynamique à l’échelle du quartier et donnent envie à de nombreux habitants de développer des projets de végétalisation en bas de chez eux.



Gérés et animés par le CPIE du Pays d’Aix pour accompagner les jardiniers dans leurs pratiques, proposer de nouvelles activités aux habitants et en lien avec les acteurs du quartier, ces jardins sont aujourd’hui cultivés par des familles du quartier. Autoproduction, lien social et écocitoyenneté sont les maîtres mots de ces nouveaux espaces en pied d’immeubles.



● À 11h et à 15h : Visites commentées des jardins

● De 14h à 16h30 : Atelier fabrication de petits gîtes à insectes / Atelier semis et sirop maison / Jeux nature (inscription obligatoire)

Aux pieds du bâtiment Lou Grillet, au sud du quartier d’Encagnane, le jardin partagé avec des parcelles individuelles et des espaces collectifs ont vu le jour

