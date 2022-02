BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne Catégories d’évènement: Corcoué-sur-Logne

Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique Corcoué-sur-Logne Les jardiniers qui vous accueilleront partageront leur expérience, leur méthode, leurs astuces mais aussi les problèmes qu’ils peuvent rencontrer … tout cela dans une démarche respectueuse de l’environnement, ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques ! Convivialité, curiosité et passion permettront de créer du lien entre les habitants… pour préserver notre santé, notre eau et l’environnement ! Les 11 et 12 juin 2022, des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à tous. http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Home.aspx Les jardiniers qui vous accueilleront partageront leur expérience, leur méthode, leurs astuces mais aussi les problèmes qu’ils peuvent rencontrer … tout cela dans une démarche respectueuse de l’environnement, ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques ! Convivialité, curiosité et passion permettront de créer du lien entre les habitants… pour préserver notre santé, notre eau et l’environnement ! Corcoué-sur-Logne

