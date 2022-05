Bienvenue dans mon jardin au naturel! Collonge-la-Madeleine, 11 juin 2022, Collonge-la-Madeleine.

Bienvenue dans mon jardin au naturel! Collonge-la-Madeleine

2022-06-11 – 2022-06-11

Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire Collonge-la-Madeleine

EUR Dans le cadre de l’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel, le CPIE ouvre les portes de son jardin le samedi matin. Jardin potager et verger de 900m², dans lequel les herbes folles cotoient les variétés potagères, pour le plaisir des petites bêtes du jardin! Il regorge d’espaces d’accueil de biodiversité.

Venez découvrir pourquoi et comment attirer les animaux auxiliaires du jardin, qui vous seront utiles pour votre potager ou pour ensemencer vos fleurs ! Comment fabriquer un gîte à hérisson pour se débarrasser des limaces, ou pourquoi ne pas tondre votre parterre de pâquerettes ? Animation gratuite, ouverte à tous, petits et grands. Venez quand vous le souhaitez dans le créneau horaire, Antoine vous attend!

