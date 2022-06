BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL – CLOSEL Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: 55210

Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes Le CLOSEL, à Saint-Maurice-sous-les-côtes est un jardin prêt à partager, un jardin prêt pour faire germer des idées et des amitiés… L’association Participe- Présent a récupéré il y a 2 ans une parcelle en friche au centre du village pour y développer un potager au naturel, avec échanges de savoir-faire, de graines, d’idées… Les récoltes sont distribuées gracieusement ; elles permettent aussi d’organiser une fête de la soupe, pour préserver l’esprit convivial. Notre maxime pourrait être : « Donnons envie de jardiner » ! +33 3 29 87 36 65 http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/jardin.aspx?ID=214019 rue Jeanne d’Arc Près du parking et de l’école Saint-Maurice-sous-les-Côtes

