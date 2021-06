Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100, Aix-en-Provence Bienvenue dans mon jardin au naturel – Chez Raymond Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

Bienvenue dans mon jardin au naturel – Chez Raymond 2021-06-12 – 2021-06-13 Puyricard 2800 Route de St-Canadet

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Il est primordial aujourd’hui de maintenir les relations de l’humain avec la nature, alors que le développement des technologies vous plonge dans l’abstraction, dans des mondes imaginaires où l’enfant risque de devenir un adulte pour qui la nature n’est plus une priorité.



Un potager comme autrefois ; avec des rangées de légumes à perte de vue, des fleurs, des poules et des lapins, des arbres fruitiers et un jardinier passionné



Visites commentées du jardin et de la serre. Sans inscription.

