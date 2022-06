Bienvenue dans mon jardin au naturel chez Hélène et Guillaume Saint-Amand-Montrond, 11 juin 2022, Saint-Amand-Montrond.

Bienvenue dans mon jardin au naturel chez Hélène et Guillaume Saint-Amand-Montrond

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11 18:00:00

Saint-Amand-Montrond 18200

De par leur formation (biologie pour lui et agronomie pour elle), Guillaume et Hélène ont à la fois une approche très expérimentale de leurs pratiques et une volonté de préserver l’environnement et favoriser la biodiversité. Ils testent, observent en fonction des micro-climats, du sol, des résultats obtenus : différents types de paillage, rotation des cultures, culture sur bottes, associations de légumes, jardin-forêt, … Ils regardent ce qui fonctionne ou non quitte à déplacer les plantes dans un autre endroit du jardin pour voir si c’est mieux ! Leur volonté de se nourrir des productions saines et gouteuses les amène à cultiver des légumes faciles et adaptés à leur terrain : haricots, courgettes, tomates, oseille, concombres, fèves, panais, potirons, pommes de terre, petits pois…

