Bienvenue dans mon jardin au naturel chez Daniel et Marie-Madeleine Saint-Amand-Montrond

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Amand-Montrond 18200

Dès leur arrivée définitive dans le St Amandois, Daniel et Marie-Madeleine ont débuté leur jardin en essayant au mieux de reprendre les grands principes des jardins de curé qu’ils apprécient particulièrement à savoir qu’il souhaitait avant tout un jardin utilitaire. En effet, on retrouve dans les jardins du curé et donc dans celui des Maizeret de quoi nourrir, de quoi fleurir et de quoi guérir. Leur jardin est donc un mélange de fleurs, de légumes et de plantes aromatiques et médicinales tout en incluant des objets anciens qui « servent » au jardin. Daniel et Marie Madeleine sont autonomes en légumes et possèdent plusieurs variétés de fruitiers. Afin de favoriser la pollinisation de leurs fruits et légumes, ils ont disposé une ruche dans laquelle est venu s’installer un essaim d’abeilles.

