Venez profiter d’un après-midi d’activités créatives autour des jardins, en musique.Programme14h-17h – Atelier

Décoration végétale et fabrication d’objets en fibre végétale.

En continu, sans inscription.15h-17h – Visite guidée

Découverte de jardins partagés (publics et privés) et de pieds de murs du quartier, en partenariat avec l’association Vent d’Ouest.

Départ de la visite au jardin du Musée d’initiation à la Nature.

Sur inscription, 15 places.17h-21h – DJ set

Vibrez sur les sélections de Sabah, amoureuse de musique électronique, dont le style oscille entre Disco, Funk et House.

