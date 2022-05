Bienvenue dans mon jardin au naturel! Autun, 11 juin 2022, Autun.

Bienvenue dans mon jardin au naturel! Autun

2022-06-11 – 2022-06-11

Autun Saône-et-Loire

EUR Dans le cadre de l’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel, des jardiniers du territoire ouvrent leurs portes aux visiteurs, pour des temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques. En plein cœur du quartier de Saint Pantaléon, 18 habitants faisant partie de l’association “Noisette et Tournesol” se sont investis pour créer un véritable espace de vie où rencontres humaines, entraide et convivialité s’entremêlent ! Potagers, plantes médicinales, compost, et espace de pique-nique arborent cet espace mis à disposition par la ville d’Autun, permettant le partage, les rencontres et l’expérimentation ! Venez à la rencontre de ces jardiniers engagés et pleins de belles idées.

b.duret@cpie-pays-de-bourgogne.com +33 3 85 82 12 27 http://www.cpie-pays-de-bourgogne.com/

