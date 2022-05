Bienvenue dans mon jardin au naturel Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Dispositif reconnu du réseau des CPIE, “Bienvenue dans mon jardin au naturel” permet aux jardinier·ère·s amateur·rice·s de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement.



Lors du week-end national, des jardinier·ère·s amateur·rice·s accueillent voisins et habitants de leur territoire pour leur faire découvrir les richesses de leur jardin et échanger sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial. Les 11 et 12 juin 2022, sera célébrer la 10e édition du week-end national “Bienvenue dans mon jardin au naturel” ! Une édition anniversaire pour laquelle nous espérons vous voir encore plus nombreux·ses dans les jardins ! Dispositif reconnu du réseau des CPIE, “Bienvenue dans mon jardin au naturel” permet aux jardinier·ère·s amateur·rice·s de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement.



Aix-en-Provence

