Bienvenue dans mon jardin au naturel à Samoussy Samoussy, 11 juin 2022, Samoussy.

Bienvenue dans mon jardin au naturel à Samoussy Samoussy

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 17:30:00

Samoussy Aisne Samoussy Aisne

0 0 Depuis plus de 50 ans, ce lieu est un point d’ancrage familial qui a accueilli et accueille de nombreux enfants et leurs jeux. C’est aussi un lieu d’Histoire avec les vestiges d’un moulin qui côtoient les traces d’occupations plus anciennes encore… nCe jardin, réalisé à quatre mains et planté d’arbres centenaires et de jeunes semis, offre une diversité de massifs de pied de mur où se mêlent vivaces et bulbes. nDes œuvres des artistes axonais Laurent Tourrier et Paolo da Encarnacao viendront enrichir la déambulation… RV au Jardin du Moulin de 10h à 17h30 ! (accès gratuit)…

Depuis plus de 50 ans, ce lieu est un point d’ancrage familial qui a accueilli et accueille de nombreux enfants et leurs jeux. C’est aussi un lieu d’Histoire avec les vestiges d’un moulin qui côtoient les traces d’occupations plus anciennes encore… nCe jardin, réalisé à quatre mains et planté d’arbres centenaires et de jeunes semis, offre une diversité de massifs de pied de mur où se mêlent vivaces et bulbes. nDes œuvres des artistes axonais Laurent Tourrier et Paolo da Encarnacao viendront enrichir la déambulation… RV au Jardin du Moulin de 10h à 17h30 ! (accès gratuit)…

contact@cpie-hautsdefrance.fr +33 3 23 80 03 02 http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

Depuis plus de 50 ans, ce lieu est un point d’ancrage familial qui a accueilli et accueille de nombreux enfants et leurs jeux. C’est aussi un lieu d’Histoire avec les vestiges d’un moulin qui côtoient les traces d’occupations plus anciennes encore… nCe jardin, réalisé à quatre mains et planté d’arbres centenaires et de jeunes semis, offre une diversité de massifs de pied de mur où se mêlent vivaces et bulbes. nDes œuvres des artistes axonais Laurent Tourrier et Paolo da Encarnacao viendront enrichir la déambulation… RV au Jardin du Moulin de 10h à 17h30 ! (accès gratuit)…

CPIE des Pays de l’Aisne

Samoussy

dernière mise à jour : 2022-05-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon