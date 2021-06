Bienvenue dans mon jardin au naturel à Samoussy Samoussy, 12 juin 2021-12 juin 2021, Samoussy.

Bienvenue dans mon jardin au naturel à Samoussy 2021-06-12 10:00:00 – 2021-06-12 17:30:00

Samoussy Aisne Samoussy

Depuis plus de 50 ans, ce lieu est un point d’ancrage familial qui a accueilli et accueille de nombreux enfants et leurs jeux. C’est aussi un lieu d’Histoire avec les vestiges d’un moulin qui côtoient les traces d’occupations plus anciennes encore…

Ce jardin, réalisé à quatre mains et planté d’arbres centenaires et de jeunes semis, offre une diversité de « massifs de pied de mur » où se mêlent vivaces et bulbes.

Des œuvres de l’artiste axonais Laurent Tourrier viendront enrichir la déambulation…

RV au Jardin du Moulin de 10h à 17h30 ! (accès gratuit)…

INFOS COVID-19 : port du masque obligatoire / visite organisée dans le respect des gestes barrières / gestion des entrées en fonction de l’affluence.

contact@cpie-hautsdefrance.fr +33 3 23 80 03 02

CPIE des Pays de l’Aisne