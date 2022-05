Bienvenue dans mon jardin au naturel 2022 – CPIE Millau Millau, 21 mars 2022, MillauMillau.

2022-03-21 – 2022-03-29

Millau Aveyron Millau Aveyron

EUR 25 avenue Charles de Gaulle CPIE du Rouergue Millau L’événement mobilise des jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques. Le temps d’un week-end, ces jardiniers vous ouvrent leur jardin gratuitement pour vous accueillir et partager avec vous leurs techniques de jardinage au naturel : respect du sol, récupération de l’eau de pluie, paillage, culture sur buttes, lasagnes, rotation des cultures, association de plantes bénéfiques, …

La réduction de l’utilisation des pesticides est une nécessité au regard de leurs effets sur la santé humaine et également sur l’environnement, l’eau et la biodiversité. Depuis le 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides chimiques sont interdits aux particuliers. Pour jardiner sans ces produits, venez donc visiter et vous inspirez de ces jardins.

Retrouvez l’ensemble des jardins participants à la manifestation nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel » sur le site http://mon-jardin-naturel.cpie.fr ou sur le site internet du CPIE https://www.cpie-rouergue.com/Quisommesnous/QuestcequunCPIE.aspx

10e édition

cpie-rouergue.rodez@wanadoo.fr +33 5 65 61 06 57 http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

