Bienvenue dans mon jardin au naturel, 12 juin 2022, .

Bienvenue dans mon jardin au naturel

2022-06-12 – 2022-06-12

Le dimanche 12 juin exposition au jardin de Françoise Hennebert à la ferme du Beauregard.

Exposition de son grand jardin d’agrément en espace ouvert, avec ses fruitiers, ses haies champêtres et son refuge de biodiversité.

Et également son récupérateur d’eau de pluie et l’utilisation de tuyaux microporeux.

