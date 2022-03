Bienvenue dans mon atelier de déco et ameublement Carolles, 2 avril 2022, Carolles.

Bienvenue dans mon atelier de déco et ameublement Carolles

2022-04-02 – 2022-04-03

Carolles Manche Carolles

L’Atelier d’un tapissier d’ameublement ouvert à tous de 6 à 90 ans !

Le mercredi 30 mars, l’après-midi, de 14h à 18h et le vendredi 1er avril de 14h à 18h. Ainsi que le samedi 2 et le dimanche 3 avril ouvert en continue de 11h à 19h.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, j’aurai le plaisir de procéder à des démonstrations de mon travail : des explications étape par étape à l’aide de supports photos et explications orales, à la rénovation d’un fauteuil de style. Rénovation réalisée à l’ancienne, c’est à dire avec sanglage, guindage, mise en crin, emballage, rabattage, piquâge, piqûre, mise en blanc, pose d’un tissu et pose de la finition.

La visite se poursuivra par l’atelier “rideaux”, là où sont coupés et confectionnés les rideaux, double-rideaux, stores, coussins, dessus de lit…

Puis on continuera avec le show-room du magasin, où vous trouverez plus de 100 collections à disposition du public. Vous pourrez regarder et toucher les tissus. Divers grands noms de créateurs seront présents tels que Designers Guild, Nobilis, ROMO, Casamance, Camengo, JAB, Houlès…

Toutes les questions ou demandes seront les bienvenues !

Diplômée d’un CAP siège, d’un CAP couture, d’un Bac pro et d’un BTM tapissier d’ameublement, je pourrai répondre aux questions des plus jeunes concernant l’orientation possible ou les demandes de stages découvertes, ou plus.

Après 10 années en tant que salariée, je me suis installée à mon compte il y a 10 ans . Riche de mon expérience professionnel, je pourrai répondre aux demandes des plus grands au sujet d’un changement d’orientation, du côté physique du métier ou d’une découverte du métier.

A très vite !

Elise.

L’Atelier d’un tapissier d’ameublement ouvert à tous de 6 à 90 ans !

Le mercredi 30 mars, l’après-midi, de 14h à 18h et le vendredi 1er avril de 14h à 18h. Ainsi que le samedi 2 et le dimanche 3 avril ouvert en continue de 11h à 19h.

Lors des…

elise@cote-interieur.fr +33 2 33 50 58 43 https://www.cote-interieur.fr/

L’Atelier d’un tapissier d’ameublement ouvert à tous de 6 à 90 ans !

Le mercredi 30 mars, l’après-midi, de 14h à 18h et le vendredi 1er avril de 14h à 18h. Ainsi que le samedi 2 et le dimanche 3 avril ouvert en continue de 11h à 19h.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, j’aurai le plaisir de procéder à des démonstrations de mon travail : des explications étape par étape à l’aide de supports photos et explications orales, à la rénovation d’un fauteuil de style. Rénovation réalisée à l’ancienne, c’est à dire avec sanglage, guindage, mise en crin, emballage, rabattage, piquâge, piqûre, mise en blanc, pose d’un tissu et pose de la finition.

La visite se poursuivra par l’atelier “rideaux”, là où sont coupés et confectionnés les rideaux, double-rideaux, stores, coussins, dessus de lit…

Puis on continuera avec le show-room du magasin, où vous trouverez plus de 100 collections à disposition du public. Vous pourrez regarder et toucher les tissus. Divers grands noms de créateurs seront présents tels que Designers Guild, Nobilis, ROMO, Casamance, Camengo, JAB, Houlès…

Toutes les questions ou demandes seront les bienvenues !

Diplômée d’un CAP siège, d’un CAP couture, d’un Bac pro et d’un BTM tapissier d’ameublement, je pourrai répondre aux questions des plus jeunes concernant l’orientation possible ou les demandes de stages découvertes, ou plus.

Après 10 années en tant que salariée, je me suis installée à mon compte il y a 10 ans . Riche de mon expérience professionnel, je pourrai répondre aux demandes des plus grands au sujet d’un changement d’orientation, du côté physique du métier ou d’une découverte du métier.

A très vite !

Elise.

Carolles

dernière mise à jour : 2022-03-01 par