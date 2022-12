Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet Audierne Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère Audierne Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet est un événement organisé les 1er et 2 avril 2023 dans le Finistère. Durant un week-end, une centaine de maisons et appartements engagés dans une démarche presque zéro déchet partageront leurs astuces et bonnes pratiques avec les visiteurs.

S’y mettre lance un appel auprès des foyers volontaires pour participer à cet événement unique.

Après une période de crise sanitaire, « Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet » favorise les belles rencontres et permet de créer de vraies relations à l’échelle locale. Dans un cadre convivial et naturel, les foyers volontaires ouvrent leurs portes afin de présenter leurs actions pour la réduction des déchets et d’encourager une consommation responsable. L’objectif de l’évènement est de :

• Valoriser le mode de vie presque zéro déchet

• Partager des astuces zéro déchet et des

actions à la portée de tous

• Créer du lien avec des personnes qui s’engagent

pour un style de vie durable

• S’inspirer et échanger sur la consommation

responsable Pour participer, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 24 janvier 2023 sur le site bienvenue.symettre.bzh Durant deux jours, chaque foyer accueillera un public désirant découvrir les pratiques zéro déchet. A travers des gestes simples et des solutions accessibles, ces temps d’échange permettront de donner à d’autres finistériens l’envie de s’y mettre. animation-dechets@cap-sizun.fr http://bienvenue.symettre.bzh/ Audierne

