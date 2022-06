Bienvenue dans le monde de demain ? Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bienvenue dans le monde de demain ? Médiathèque Nord Luce Courville, 24 septembre 2022, Nantes. 2022-09-24

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui À partir de 8 ans Dans le cadre de Nantes Digital WeekLe métavers dessine le développement d’un monde virtuel dans lequel tout est possible. De la création de Second Life en 2003 à aujourd’hui, venez découvrir ce nouveau monde qui risque de bouleverser notre vie quotidienne dans les années à venir. Initiation à la réalité virtuelleEn partenariat avec Nantes EsportÀ partir de 8 ans – Sur inscriptionde 15h à 18h Autour du métaversRencontre-débat en partenariat avec PingÀ partir de 12 ansde 16h à 18h Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

