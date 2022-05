Bienvenue chez vous – Animation famille Périers Périers Catégories d’évènement: 50190

Organisé par les animations familles « La Fourmilière » et l'association « Le Café des Possibles ». Retrouvez-vous dans une ambiance champêtre et festive. Au programme: Structures gonflables pour petits et grands, jeux géants, fabrication de couronnes de fleurs, interlude musical à l'accordéon avec Laurence Carpentier, déambulation des marionnettes géantes de Géant vit, parcours ludique en vélo ou draisienne, etc. Ouvert à tous, entrée libre. Vente de boissons et crêpes sur place.

