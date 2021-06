Saint-Pierre Square Joffre Saint-Pierre BIENVENUE CHEZ VOUS : À SAINT-PIERRE Square Joffre Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

du vendredi 2 juillet au samedi 3 juillet à Square Joffre

On commence le mois de juillet en beauté avec « Bienvenue chez vous » : un évènement en deux étapes à Saint-Pierre et à Miquelon. Profitez de la belle saison pour (re)découvrir vos îles, soutenez les professionnels et associations touristiques de l’Archipel dans un festival 100% local. Bonnes vacances à tous et Bienvenue chez vous ! « Au Taquet » avec EKLECTIK À Saint-Pierre, au square Joffre ,19h30. Square Joffre Square Joffre, Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre

2021-07-02T19:30:00 2021-07-02T23:59:00;2021-07-03T00:00:00 2021-07-03T02:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Étiquettes évènement : Autres Lieu Square Joffre Adresse Square Joffre, Saint-Pierre et Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville Square Joffre Saint-Pierre