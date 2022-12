Bienvenue chez nous Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Du vendredi 03 février 2023 au vendredi 17 mars 2023

vendredi

de 21h00 à 22h20

Le dimanche 29 janvier 2023

de 18h30 à 19h50

Du samedi 14 janvier 2023 au samedi 21 janvier 2023

samedi

de 21h00 à 22h20

Bienvenue chez nous

Tarif plein : 18€
Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€
Tarif réduit : 12€ (demandeurs d'emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

Quand des retrouvailles amicales tournent en règlement de comptes, la fête bat son plein !

Quand 6 amis décident de se retrouver pour une petite fête, que deux s'invitent sans y être chaleureusement conviés et que les secrets des uns sont dévoilés par les autres, la fête tourne en règlement de comptes !

Un couple qui avait rompu, une maniaque du rangement et du ménage, un amateur de 1er et second degré, une chanteuse et joueuse de guitare hors pair, un beau gosse comédien qui fait craquer toutes les filles, et deux invités surprise hauts en couleurs…

Venez les retrouver pour pendre la crémaillère avec eux et vous amuser des rebondissements sans fin de cette journée festive ! En passant du rire aux larmes, vous allez vous attacher à ces personnages, que vous connaissez sûrement déjà très bien…

Théâtre Darius Milhaud
80 allée Darius Milhaud
75019 Paris
Contact : 0142019226

