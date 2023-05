Bienvenue chez Les Polinsons ! Les Polinsons, 5 janvier 2021, La Garenne Colombes.

Du lundi 04 janvier 2021 au mardi 02 janvier 2024 :

mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 13h00

samedi, dimanche

de 09h30 à 18h00

.Tout public. payant

Les Polinsons est un concept original et innovant créé en 2020. Il réunit en un seul lieu plusieurs activités habituellement séparées et s’inscrit dans la proximité et le quotidien des familles : aire de jeux, périscolaire, activités encadrées et café cosy pour les parents.

Les Polinsons

Les Polinsons est un concept original et innovant qui a ouvert au début du mois de janvier à La Garenne Colombes (92). Il réunit en un seul lieu plusieurs activités habituellement séparées et s’inscrit dans la proximité et le quotidien des familles.

Nous proposons un multi accueil pour les enfants de 0 à 10 ans. Ils pourront retrouver chez Les Polinsons une ambiance chaleureuse et propice au développement de soi, à l’entraide et aux rencontres.

Nos offres :

– Un accueil en aire de jeux (de 0 à 10 ans) : jeux libres innovants, activités artistiques et espace confortable de café/restauration.

– Un accueil en périscolaire les soirs de semaine et les mercredis (de 3 à 10 ans) : Plus qu’un mode de garde, un accueil de loisirs innovant qui vise l’épanouissement et la confiance en soi, comme une 2ème maison !

– Un accueil pendant les vacances (de 3 à 10 ans) : centre de loisir et/ou semaine de stages (cinéma, anglais, art…)

– Des activités encadrées par des professionnels passionnés (de 0 à 10 ans) : anglais ludique, éveil artistique, éveil musical, exploration motrice et sensorielle, et bien d’autres !

– L’organisation d’anniversaires (de 4 à 10 ans) : formule clé en main, organisé par un animateur des Polinsons.

De quoi ravir les petits et les grands !

Rendez-vous sur notre site internet www.lespolinsons.fr pour plus d’informations et pour réserver vos entrées.

A très vite !

Les Polinsons 92 avenue du général de Gaulle 92250 La Garenne Colombes

Contact : https://www.facebook.com/Lespolinsons 09.53.13.72.65 contact@lespolinsons.fr https://www.facebook.com/Lespolinsons https://www.facebook.com/Lespolinsons

©Polinsons DR Polinsons