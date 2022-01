Bienvenue aux archives ! Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Bienvenue aux archives ! MA.AT – Médiathèque 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-03-22 14:00:00 – 2022-03-22

Arcachon Gironde Découverte de la diversité des documents

originaux ainsi que la notion d’archives, le

rôle et les missions de l’archiviste. Découverte de la diversité des documents

originaux ainsi que la notion d’archives, le

rôle et les missions de l’archiviste. +33 5 57 52 98 88 Découverte de la diversité des documents

originaux ainsi que la notion d’archives, le

rôle et les missions de l’archiviste. Freepik

