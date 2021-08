Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers, Nièvre Bienvenue au théâtre Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Cette visite vous offre une occasion unique de découvrir son architecture, ses espaces intérieurs ainsi que les équipements technologiques de dernier cri dont il a été doté.

Nombre de place limité. Sur inscription à partir du 16 août. Pass sanitaire et masque obligatoire.

Chouchou des habitants de Nevers, il vous accueille et vous raconte son histoire. Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:45:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

