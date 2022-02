Bienvenue au restaurant Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim Bas-Rhin Bischoffsheim EUR Chaque jour nous préparerons les repas ou les goûters, nous décorerons notre salle et nos tables. Alors enfile ton tablier et ta toque de cuisinier, c’est toi le chef ! Pour les enfants de 3 à 6 ans. Date limite d’inscription : vendredi 21 janvier 2022. Enfile ton tablier et ta toque de cuisinier, c’est toi le chef ! +33 3 88 48 07 64 Chaque jour nous préparerons les repas ou les goûters, nous décorerons notre salle et nos tables. Alors enfile ton tablier et ta toque de cuisinier, c’est toi le chef ! Pour les enfants de 3 à 6 ans. Date limite d’inscription : vendredi 21 janvier 2022. Bischoffsheim

