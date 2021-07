Nantes Parc de la Crapaudine Loire-Atlantique, Nantes Bienvenue au potager Parc de la Crapaudine Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Bienvenue au potager Parc de la Crapaudine, 10 août 2021-10 août 2021, Nantes. 2021-08-10

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Tout public – Adultes Au programme : plantations, paillage, arrosage, papotage et partages de savoir-faire de la terre à l’assiette ! Parc de la Crapaudine Avenue des Gobelets Nantes Sud Nantes

