Le Rize, le samedi 17 septembre à 18:00

Le Monstrum Circus est une foire aux monstres itinérante comme il en existait fin XIXème et début XXème. On peut y voir des siamoises, une femme à barbe, un géant, des bossus, une femme poule, une femme mécanique, etc, et chacun a son rôle dans le cirque sur scène ou dans les coulisses. Tous ces « monstres » vivent sous le joug de la terrible Kochanka qui les mène à la cravache et qui n’hésite pas à mettre en cage celui ou celle qui ne rentre pas dans le rang. Mais très vite, le spectateur se rend compte que le Monstrum Circus n’est pas seulement un cirque mais un refuge pour tous ceux qui cherchent un endroit où vivre parce qu’ils sont rejetés ailleurs. Un refuge organisé par toute la troupe du cirque mais bien entendu, Kochanka n’est pas au courant… Reprise du spectacle final du projet Monstrueux!, projet de création partagée avec les habitants du quartier Cyprian-les-Brosses Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

