Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Le Conseil des Aînés de Joué-lès-Tours organise une pièce de théâtre interprétée par la Compagnie “Les Vrais Semblants” le dimanche 20 mars à 15h à l’Espace Clos Neuf, salle 1903. UN don peut être fait après le spectacle au profit de l’association “Dans les yeux de Zoé”, association d’aide aux enfants atteints de la maladie de Rett.

+33 6 12 88 53 75

Entrée gratuite, nombre de place limité. Ville de Joué-lès-Tours

