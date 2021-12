Bienvenue au Festival des Lanternes – Du 1er décembre au 1er février Parc du Ritouret, 1 décembre 2021, Blagnac.

Bienvenue au Festival des Lanternes – Du 1er décembre au 1er février

du mercredi 1 décembre au mardi 1 février 2022 à Parc du Ritouret

**Une déambulation qui invite le visiteur à plonger dans un décor onirique et à découvrir la Chine et ses mythes.** ### Un rendez-vous culturel d’exception L’art des lanternes est millénaire. Il date de la dynastie Tang, entre le VIIe et Xe siècle. C’est un art traditionnel né dans la province du Sichuan, dans la ville de Zigong d’où viennent les 64 artisans métalliers, peintres, couturiers spécialisés qui ont la responsabilité de construire les 45 tableaux de l’édition blagnacaise qui se promet d’être grandiose. ### Eco festival Dans le cadre de son Agenda 21, la ville de Blagnac a inscrit le festival des Lanternes dans la démarche écoresponsable. Pour cela elle s’engage à promouvoir les déplacements en transport en commun et modes doux ; à organiser le ramassage, le triage et le recyclage des déchets produits ou trouvés dans le parc (alimentaire, papiers, cartons, verre, mégots, masques, tissus, bois, canettes, plastiques…) ; à choisir en amont de préférence des produits facilement recyclables ; à s’assurer du bien-être des publics handicapés… ### L’application Festival des Lanternes Le festival lance son application gratuite pour vous accompagner tout au long de votre visite et vous envoyer des notifications en temps réel : comment s’y rendre ? où manger ? et toutes les informations utilies… À télécharger sur le [**Playstore**](https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.neocity.fdlblagnac) et sur l'[**App store**](https://apps.apple.com/fr/app/festival-des-lanternes-blagnac/id1594380661#?platform=iphone) _Pass sanitaire à partir de 12 ans et port du masque obligatoire dès 11 ans._ **- Contact** [[festivaldeslanternes@mairie-blagnac.fr](festivaldeslanternes@mairie-blagnac.fr)](festivaldeslanternes@mairie-blagnac.fr) **- Site web** [Festival des Lanternes](https://www.festivaldeslanternes-blagnac.com/)

Sur réservation

Au coeur du parc du Ritouret métamorphosé en parcours immersif et merveilleux.

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T18:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-03T09:00:00 2022-01-03T18:00:00;2022-01-04T09:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T09:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T09:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T09:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T09:00:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-10T09:00:00 2022-01-10T18:00:00;2022-01-11T09:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T09:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T09:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T09:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T09:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-17T09:00:00 2022-01-17T18:00:00;2022-01-18T09:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T09:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T09:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T09:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-24T09:00:00 2022-01-24T18:00:00;2022-01-25T09:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T09:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T09:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T09:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-01-31T09:00:00 2022-01-31T18:00:00;2022-02-01T09:00:00 2022-02-01T18:00:00