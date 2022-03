Bienvenue au Club Label Charrues Saint-Malo, 9 avril 2022, Saint-Malo.

Bienvenue au Club Label Charrues Le Club, La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-04-09 – 2022-04-21

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Fidèles à leur crédo défricheur, les Vieilles Charrues mettent un coup de projecteur sur les artistes émergents de la région en contribuant activement à leur développement artistique.

DEWAERE [Noise punk / Saint-Brieuc]

Aux origines briochines de Dewaere, on trouve l’incroyable Maxwell Farrington, Julien Henry à la guitare, Marc Aumont à la basse et Franck Richard à la batterie. Entre guitares vinaigre et drums MG-42, les hits noise rock malades du groupe s’écoutent comme on s’apprête à lancer sa première grenade : le cœur battant, prêt à bondir.

LA BATTUE [Pop / Rennes]

Ellie et Bertrand James commencent leur aventure musicale avec les groupes Totorro et Mermonte (respectivement Label Charrues et Jeunes Charrues). Puis le duo rencontre Yurie Hu : La Battue est née. Derrière une apparente décontraction, le groupe déploie des harmonies vocales inspirées des formations fifties américaines empreintes d’une douce mélancolie. Une fraîcheur pop servie par des textes surréalistes et un humour ravageur so british.

BYE BYE PANKE [Techno / Rennes]

Arpégiateur en rafales et dancefloor sous haute tension, la techno délivrée par Fabien Tabuteau et Florian Pardigon emprunte aussi bien à la scène rock noise dont ils sont issus qu’à LCD Soundsystem ou Modeselektor. Les deux amis de longue date se retrouvent pour créer leur propre vision de la musique électronique, un mélange d’harmonies subtiles et de textures incandescentes pour une navigation en ligne droite haute en couleur !

