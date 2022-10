BIENVENUE AU BEL AUTOMNE – THÉATRE CONTEMPORAIN Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hrault

Valras-Plage

BIENVENUE AU BEL AUTOMNE – THÉATRE CONTEMPORAIN Valras-Plage, 15 octobre 2022, Valras-Plage. BIENVENUE AU BEL AUTOMNE – THÉATRE CONTEMPORAIN

Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hrault

2022-10-15 – 2022-10-15 Valras-Plage

Hrault Virginie, aide-soignante en maternité, en parcours de Procréation Médicalement Assistée depuis 6 ans, vient d’être mutée à la maison de retraite « Le Bel Automne ». Elle y apprivoise ses nouvelles fonctions et ses nouveaux collègues : l’aide-soignante au grand coeur encartée à la CGT, le médecin pince sans rire, l’infirmière misanthrope, la directrice hystéro-maternante, l’animatrice névrosée… Elle y fait également la connaissance des résidents : Monsieur Lubeau et son infaillible libido, l’hypocondriaque Monsieur Seguin et sa vénération pour Jeanne Calment, la centenaire Simone Jeulin dopée à l’optimisme, Monsieur Jubier et son éternelle intelligence… Avec ce « concentré de vie(s) », c’est un tourbillon jubilatoire et émouvant qui nous entraîne dans l’irrésistible immersion de l’univers du grand âge. Cette pièce a été lauréate du prix du Club de la presse Avignon Off 2022. Entrée libre – sur réservation : billetterie internet du Palais de la mer https://www.billetweb.fr/bienvenue-au-bel-automne Virginie, aide-soignante en maternité, en parcours de Procréation Médicalement Assistée depuis 6 ans, vient d’être mutée à la maison de retraite « Le Bel Automne ».

Cette pièce a été lauréate du prix du Club de la presse Avignon Off 2022. Entrée libre – sur réservation : billetterie internet du Palais de la mer https://www.billetweb.fr/bienvenue-au-bel-automne Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Boulevard du Commandant L'Herminier Valras-Plage Hrault Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hrault

Valras-Plage Valras-Plage Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

BIENVENUE AU BEL AUTOMNE – THÉATRE CONTEMPORAIN Valras-Plage 2022-10-15 was last modified: by BIENVENUE AU BEL AUTOMNE – THÉATRE CONTEMPORAIN Valras-Plage Valras-Plage 15 octobre 2022 boulevard du commandant l'Herminier Valras-Plage Hrault Hrault Valras-Plage

Valras-Plage Hrault