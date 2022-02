Bienvenue au Bel Automne ​ Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Pont-de-Ruan

Bienvenue au Bel Automne ​ Pont-de-Ruan, 30 avril 2022, Pont-de-Ruan. Bienvenue au Bel Automne ​ Pont-de-Ruan

2022-04-30 – 2022-04-30

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire Pont-de-Ruan 10 EUR 10 13 4 comédiens, 20 personnages pour une plongée jubilatoire et étonnante dans le monde des EHPAD. Depuis le succès du précédent « Pompes Funèbres Bémot », nous attendions avec impatience ce nouveau spectacle de la Compagnie Cavalcade (texte lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques ARTCENA).. Après en avoir vu quelques extraits, nous pouvons vous assurer que la vie quotidienne de la maison de retraite passée au crible du regard acéré de Sylvia Bruyant fonctionne aussi bien que le précédent opus « Pompes funèbres Bémot » consacré lui au commerce funéraire. 4 comédiens, 20 personnages pour une plongée jubilatoire et étonnante dans le monde des EHPAD. Depuis le succès du précédent « Pompes Funèbres Bémot », nous attendions avec impatience ce nouveau spectacle de la Compagnie Cavalcade (texte lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques ARTCENA) hecatray@orange.fr +33 6 71 77 05 81 http://vaugarni.fr/ 4 comédiens, 20 personnages pour une plongée jubilatoire et étonnante dans le monde des EHPAD. Depuis le succès du précédent « Pompes Funèbres Bémot », nous attendions avec impatience ce nouveau spectacle de la Compagnie Cavalcade (texte lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques ARTCENA).. Après en avoir vu quelques extraits, nous pouvons vous assurer que la vie quotidienne de la maison de retraite passée au crible du regard acéré de Sylvia Bruyant fonctionne aussi bien que le précédent opus « Pompes funèbres Bémot » consacré lui au commerce funéraire. Pont-de-Ruan

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Pont-de-Ruan Autres Lieu Pont-de-Ruan Adresse Ville Pont-de-Ruan lieuville Pont-de-Ruan Departement Indre-et-Loire

Bienvenue au Bel Automne ​ Pont-de-Ruan 2022-04-30 was last modified: by Bienvenue au Bel Automne ​ Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan 30 avril 2022 Indre-et-Loire Pont-de-Ruan

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire