Le vendredi 24 juin 2022

de 20h00 à 21h30

gratuit

Pour l'ouverture de leur Féria, le collectif Bolides donne le la et souhaite la bienvenue aux spectateurs et autres curieux. Un premier geste pour découvrir l'univers des Bolides et leur énergie débordante. Une occasion privilégiée pour rencontrer chacun de leurs membres dans une proposition inédite. Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12445 0142412822 reservation@atelierduplateau.org

