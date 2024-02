BIENVENUE A TROULANE LE SEMAPHORE Nantes, vendredi 22 mars 2024.

Bienvenue à Troulane : un village parfait où règne l’harmonie des couleurs et des chants. Soyez prêts pour une aventure absurde où vous serez accompagnés par six personnages attachants. Un ultimatum leur sera posé. Aidez-les à faire le bon choix ! Entendez-vous la voix dans votre tête qui vous dit ce que vous devez faire? Est-ce vraiment la vôtre ? Un spectacle aussi frais que leurs interprètes, mêlant danse, chant et comédie !

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

LE SEMAPHORE 9 BD VINCENT GACHE 44200 Nantes 44