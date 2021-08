Bienvenue à Serpollet Fouillard Sainte-Foy-la-Grande, 13 août 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

Bienvenue à Serpollet Fouillard 2021-08-13 – 2021-08-13

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande

Une étape devenue incontournable pour nos petits cavaliers et comédiens, le Jardin Public de Sainte Foy la Grande devient le théâtre de la comédie.

Nous vous y attendons nombreux, spectacle gratuit et tout public.

Apportez vos chaises et vos masques.

