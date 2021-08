Les Lèves-et-Thoumeyragues Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde, Les Lèves-et-Thoumeyragues Bienvenue à Serpollet Fouillard Les Lèves-et-Thoumeyragues Les Lèves-et-Thoumeyragues Catégories d’évènement: Gironde

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Bienvenue à Serpollet Fouillard Les Lèves-et-Thoumeyragues, 14 août 2021, Les Lèves-et-Thoumeyragues. Bienvenue à Serpollet Fouillard 2021-08-14 – 2021-08-14 Poney Club 5 lieu-dit les gailhards

Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde Les Lèves-et-Thoumeyragues La Première de la tournée interdépartementale de la petite du troupe du Poney Club et de leur spectacle.

C’est un spectacle gratuit et tout public !

Apportez vos chaises ! La Première de la tournée interdépartementale de la petite du troupe du Poney Club et de leur spectacle.

C’est un spectacle gratuit et tout public !

Apportez vos chaises ! +33 5 57 41 22 70 La Première de la tournée interdépartementale de la petite du troupe du Poney Club et de leur spectacle.

C’est un spectacle gratuit et tout public !

Apportez vos chaises ! OT PAYS FOYEN dernière mise à jour : 2021-08-06 par OT du Pays Foyen

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Les Lèves-et-Thoumeyragues Autres Lieu Les Lèves-et-Thoumeyragues Adresse Poney Club 5 lieu-dit les gailhards Ville Les Lèves-et-Thoumeyragues lieuville 44.79933#0.17403