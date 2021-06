Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray, Seine-Maritime Bienvenue à Poneyland Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray Catégories d’évènement: Mesnières-en-Bray

Seine-Maritime

Bienvenue à Poneyland Mesnières-en-Bray, 27 juin 2021-27 juin 2021, Mesnières-en-Bray. Bienvenue à Poneyland 2021-06-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-27

Mesnières-en-Bray Seine-Maritime Programme :

10h00 : « L’hsitoire de la vie » présenté par les Babys

11h00 : Les « Vaïaponeys » présenté par les loisirs

Repas : Pique-Nique autorisé sur place. Un barbecue sera à votre disposition. Une vente de gâteaux sera proposée par l’association « Les galops du Rambure ».

14h30 : « Les milles et une nuits » présenté par les passions

15h00 : « Les cinq déesses d’Hercules » présenté par les passions

16h00 : « La parade de Disney » présenté par les passions

