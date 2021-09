Bienvenue à Livre en Fête Champcevinel, 11 septembre 2021, Champcevinel.

Bienvenue à Livre en Fête 2021-09-11 – 2021-09-12

Champcevinel Dordogne Champcevinel

Samedi 11 et dimanche 13 septembre

Le salon du livre du Grand Périgueux

Les 11 et 12 septembre 2021, Livre en fête vous accueille pour sa 12ème édition

Qualité, simplicité et convivialité inspireront à nouveau notre manifestation joyeuse et studieuse en faveur du livre: la lecture aura ses plages, les libraires leur indépendance et les auteurs leur marge.

Côté jeunesse, 15 auteurs seront présents. Les enfants, de la maternelle au collège, auront ainsi la possibilité d’un colloque singulier avec des auteurs qu’ils ont accueillis dans leur classe en juin de cette année; ils profiteront également des nombreux ateliers proposés (écriture, origami, jeux de piste, discussion à visée philosophique, contes, etc).

