Bienvenue à l’IMA ! Institut du monde arabe Paris

Bienvenue à l’IMA ! Une matinée de découverte de l’architecture, du musée et des collections, pour les relais du champ social Mercredi 24 avril, 10h00 Institut du monde arabe Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T12:30:00+02:00

Les relais sont invités à découvrir l’Institut du monde arabe à travers une visite de son bâtiment, de ses espaces pédagogiques et de son musée. Cette visite associe une approche artistique, architecturale et historique du lieu, les aspects pratiques de l’organisation d’une sortie à l’IMA, et une rencontre avec les interlocuteurs privilégiés des relais.

L'Institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures comme un dialogue entre le monde arabe, la France et l'Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié d'élaboration de projets culturels, bien souvent pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe. 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris

sensibilisation visite guidée