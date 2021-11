Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200, Fontenay-le-Comte BIENVENUE À LA LUDOTHÈQUE HANTÉE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: 85200

Fontenay-le-Comte

BIENVENUE À LA LUDOTHÈQUE HANTÉE Fontenay-le-Comte, 27 octobre 2021, Fontenay-le-Comte. BIENVENUE À LA LUDOTHÈQUE HANTÉE Ludothèque 5 Rue Pierre Brissot Fontenay-le-Comte

2021-10-27 – 2021-10-27 Ludothèque 5 Rue Pierre Brissot

Fontenay-le-Comte 85200 Fontenay-le-Comte ludotheque@ville-fontenaylecomte.fr +33 2 51 53 41 75 Ludothèque 5 Rue Pierre Brissot Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 85200, Fontenay-le-Comte Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Ludothèque 5 Rue Pierre Brissot Ville Fontenay-le-Comte lieuville Ludothèque 5 Rue Pierre Brissot Fontenay-le-Comte