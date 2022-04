Bienvenue à la ferme Le petit Chambord Dry Catégories d’évènement: Dry

**Venez à la rencontre des producteurs locaux** ———————————————– – Chasse aux oeufs (dimanche à 10 h) – Danse et théatre – Battages – Banquet champêtre sur réservation (20 €/personne) **samedi 16 et dimanche 17 avril** de 10 h à 17 h Le petit Chambord – D951 45370 dry

entrée libre

