Bienvenue à la ferme Cerneux, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Cerneux.

Bienvenue à la ferme

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Cerneux

**Un séjour pour découvrir l’univers de la ferme, du 26 Juillet au 1er Août 2021.** Ce séjour s’adresse pour les enfants de **4 à 9 ans**, et est encadré par des animateurs diplômés et passionnés : format idéal pour un premier séjour ! Tout au long du séjour, les enfants se mettront dans la peau d’un vrai fermier. Poules, lapins, chèvres, poneys et autres animaux de la ferme les attendent pour des moments intenses de partage et de découvertes. Ils iront entre autre : nourrir les animaux et les brosser, aider au nettoyage des enclos et approcher de près les bébés animaux. Ils apprendront également à faire du beurre, du pain… Nous serons logés au sein même de la Ferme, dans des chambres tout confort, avec les sanitaires à l’étage. Les repas sont de qualité, variés, et équilibrés. Le petit plus : tous les repas sont préparés grâce aux produits de la Ferme, et approvisionnés grâce au circuit court. Le groupe sera encadré par un animateur pour six enfants, dont un directeur, un assistant sanitaire et un surveillant de baignade. Toutes sont équipes sont constituées d’animateurs qualifiés, expérimentés, et passionnés. Au programme : – La ferme au quotidien : Durant le séjour, les enfants participeront à quelques travaux de la ferme. Ils participeront également à l’élaboration de produits naturels, comme le beurre. Ils se transformeront, l’espace d’un moment, en boulangers et confectionneront de A à Z le pain de campagne qu’ils pourront cuire eux-même dans le four de la ferme pour vous ramener du pain frais à la maison ! – Au fil des saisons : En fonction des opportunités quotidiennes et de la météo, les enfants participent au ramassage des fruits et légumes et à l’élaboration de confitures. – L’atelier laine : Pour apprendre à filer et à créer des petits objets du quotidien. – Les petits poussins : Nous aurons la chance d’assister à l’éclosion d’un oeuf et d’observer les différentes étapes de ce processus. – La promenade en poney : Nous découvrirons les poneys de la ferme pour les approcher, les brosser, les nourrir, les atteler, et surtuot pour partager une balade en calèche à plusieurs autour de la ferme. – Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation proposera également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des veillées animées. – Et des petits cadeaux : Chaque enfant repartira avec un pain de campagne, un pot de confiture avec les fruits de la ferme, et l’objet souvenir fabriqué grâce à la laine. – Mais aussi … Des grands et petits jeux, des activités manuelles, et des veillées animées proposées par l’équipe d’animation.

560€ avec transport au départ de Paris

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Cerneux Cerneux Cerneux Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00