Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Bienvenue à la ferme : Cave Nathalie et David Drussé Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Bienvenue à la ferme : Cave Nathalie et David Drussé Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 11 septembre 2021, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Bienvenue à la ferme : Cave Nathalie et David Drussé 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-12 19:00:00

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire Saint-Nicolas-de-Bourgueil Animations oenotouristiques dont les visites des vignes cultivées en Agriculture Biologique, du chai de vinification et de la cave troglodytique du Xe siècle, à 20 mètres sous les vignes.

Dégustation de nos cuvées médaillées en Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil (rouge et rosé), d’un vieux millésime et d’un jus de raisin. Les + sur place : Table de pique-nique et boutique du terroir : Rillettes de poisson , rillons , chocolat , poires tapées , jus de raisin… Animations oenotouristiques dont les visites des vignes cultivées en Agriculture Biologique, du chai de vinification et de la cave troglodytique du Xe siècle, à 20 mètres sous les vignes. drusse@wanadoo.fr +33 2 47 97 98 24 https://www.drusse-vindeloire.com/ Animations oenotouristiques dont les visites des vignes cultivées en Agriculture Biologique, du chai de vinification et de la cave troglodytique du Xe siècle, à 20 mètres sous les vignes.

Dégustation de nos cuvées médaillées en Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil (rouge et rosé), d’un vieux millésime et d’un jus de raisin. Les + sur place : Table de pique-nique et boutique du terroir : Rillettes de poisson , rillons , chocolat , poires tapées , jus de raisin… © Dominique Couineau dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Autres Lieu Saint-Nicolas-de-Bourgueil Adresse Ville Saint-Nicolas-de-Bourgueil lieuville 47.28645#0.15724