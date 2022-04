Bienvenue à la Ferme Bodilis Bodilis Catégories d’évènement: Bodilis

Bodilis Finistère Bodilis Portes ouvertes. Visite guidée de la ferme. Balade tracteur. Marché de producteurs et magasin de la ferme. Restauration sur place Américain frites ( steak haché, saucisse, merguez). Entrée libre. marclv29@gmail.com +33 6 99 20 40 83 https://www.facebook.com/events/431261922095581/?ref=newsfeed Portes ouvertes. Visite guidée de la ferme. Balade tracteur. Marché de producteurs et magasin de la ferme. Restauration sur place Américain frites ( steak haché, saucisse, merguez). Entrée libre. Bodilis

