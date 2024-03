Bienvenue à la champignonnière LOU à Chaspuzac ! LOU Légumes Chaspuzac, vendredi 7 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Du 7 au 9 juin, LOU vous ouvre ses portes pour les Journées Nationales de l’Agriculture. L’occasion pour vous de découvrir notre savoir-faire français et nos chambres de culture, où poussent nos délicieux champignons frais, cultivés sans pesticides et avec moins d’eau. Au cours de la visite, vous aurez l’occasion de goûter un champignon tout juste sorti de terre et fraîchement cueilli devant vous !

LOU propose une large gamme de champignons frais, sans pesticide et cultivés en France sur 3 sites de production : un site et siège social à Poilley (35) aux portes de la Bretagne créés en 2015, un second à Landivy (53) au coeur du bocage mayennais et le site de Chaspuzac (43) au pied des volcans d’Auvergne. Aujourd’hui, acteur majeur du marché, l’entreprise familiale LOU Légumes, créée en 2009 par Emmanuelle ROZE, son mari Fabrice CHAPUZET et son frère Benoît ROZE cultive 4 variétés de champignons sur l’ensemble de ses sites : le champignon de Paris, le Bella Rosé, le Portobellos et le Pleurote.

INSCRIVEZ-VOUS et VENEZ À NOTRE RENCONTRE !

Visite de 45 minutes par groupe de 10 personnes

Préconisations : Chaussures fermées et antidérapantes – Pas de bijoux

Marche : 1km environ

LOU Légumes ZA La Combe 43320 Chaspuzac Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 15 99 00 06 »}]